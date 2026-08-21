Kuminga posibleng mabalhin sa Lakers

Gilaumang sa Los Angeles Lakers ang sunod nga destinasyon ni unrestricted free agent Jonathan Kuminga sa National Basketball Association (NBA).
Sa sayo pa, tulo ka teams nga mao ang Lakers, Cleveland Cavaliers ug Minnesota Timberwolves ang gituohang matugpahan ni Kuminga, kinsa nagduwa sa Atlanta Hawks sa niaging season.
Apan nawala sa senaryo ang Cavaliers human gikuha niini si Peyton Watson pinaagi sa multi-team trade unya gamay ra sab ang tanyag sa Timberwolves.
Mas dako ang inisyal nga tanyag sa Lakers hinungdan nga posibleng mao kini ang dawaton ni Kuminga. / Gikan sa wires