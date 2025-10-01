Kuminga, Warriors nagkasinabot na

Human sa taastaas nga negosasyon, nagkasinabot na si restricted free agent Jonathan Kuminga ug Golden State Warriors.
Ning Miyerkules, Oktubre 1, 2025 (PH time), niuyon na si Kuminga nga magpabilin sa Warriors pinaagi sa duha ka tuig nga kontrata nga nagbalor og $48.5 million, matod sa agent ni Kuminga nga si Aaron Turner sa Verus Basketball.
Sa samang adlaw, nagkasinabot ang Warriors ug free agent Seth Curry sa usa ka tuig nga kontrata.
Niini, ikauban ni Seth ang iyang igsuon nga si superstar Stephen Curry sa sunod season sa National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires