‘Kumong Bol-anon 22’ boxing card" Gentallan moaway sa main event

Mosuway pagsakmit og laing regional title si Shane Gentallan sa main event sa gipasiugdahan sa PMI Bohol Boxing Promotions nga “Kumong Bol-anon XXII” boxing card karong Septiyembre 20, 2025, sa Ubujan Covered Court sa Tagbilaran City, Bohol.
Ning maong tahas, si Gentallan makigkontra ni Arvin John Sampaga alang sa inilugay sa bakanteng International Boxing Federation (IBF) Asia light flyweight strap.
Si Gentallan, 27, kinsa lumad nga taga Maribojoc, Bohol, gikan sa lima ka sunodsunod nga kadaugan diin lakip sa iyang mga gipangbiktima mao sila si Indonesian Wandi Priman Hulu, ang lig-ong beterano nga si Jonathan Refugio, ug Roldan Sasan.
Dala ang 12-1, 7KOs nga rekord, si Gentallan mao ang tag-iya sa World Boxing Organization (WBO) Oriental Youth minimumweight title, nga iyang nakuha pinaagi sa 2nd round knockout nga kadaugan batok ni Faisol Akbar.
Sa iyang bahin, si Sampaga, kinsa lumad nga taga Mobo, Masbate City, adunay 8–2-1, 3KOs nga rekord.
Sa top supporting bout, makigbinukbokay si Richard Laspona (8-0, 5KOs) sa Bukidnon batok sa kanhi world title challenger Robert Paradero (19-11-2, 13KOs) sa Cagayan de Oro City.
Magbinukbokay sa undercard mao sila si Arlando Senoc (6-0, 5 KOs) batok Roldan Sasan (8-7-1, 3 KOs), Datu Adam (4-0, 2 KOs) batok Jelo Bacalso (6-9-2, 4 KOs), Freshler Utrera (3-0, 1 KO) batok Kasty Flores (3-4, 2 KOS), Jericho Acaylar batok Joseph Lanat (3-1, 2 KOs), Sunnyboy Sinaon (0-1) batok Jake Malinao (0-0), Marvin Zamora (1-1-1) batok Jed Malinao (0-0), ug All Rivera (23-5, 18 KOs) batok Marjon Piencenaves (6-10-1, 4 KOs). / ESL