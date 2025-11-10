'Kumong Bol-anon 23' boxing card nauswag

Isip usa ka lakang sa pag-amping nunot ning sunodsunod nga katalagman nga niigo sa nasod, giuswag sa PMI Bohol Boxing Promotions ang gipasiugdahan niining “Kumong Bol-anon 23” boxing card, nga gikatakda unta karong Nobiyembre 15, 2025, sa Tagbilaran City, Bohol.
Human sa paghaguros sa Typhoon Tino sa Visayas hilabi na sa Sugbo, nisunod sab dayon ang Super Typhoon Uwan, nga ningkusokuso sa Luzon.
Gawas sa mga kadaut nga hatod ning sunodsunod nga katalagman, daghan sab nga mga biyahe ang nangauswag.
Gipasabot sa PMI Bohol Boxing Promotions nga prayoridad ang kaluwasan hinungdan nga nakadesisyon kining iuswag karong Nobiyembre 22 ang Kumong Bol-anon 23.
“We would like to inform you that the bout originally scheduled for November 15 has been postponed to November 22 due to Super Typhoon Uwan, which is expected to affect the Philippines starting November 10 and may cause flight cancellations and travel disruptions,” pamahayag sa PMI sa offcial social media account niini.
“We sincerely appreciate your understanding and cooperation, as the safety of all participants and staff remains our top priority.”
Sa main event sa promosyon, mosagubang og usa ka malisod nga tahas si Boholano Regie “Filipino Phenom” Suganob batok kang World Boxing Organization (WBO) Global flyweight champion Mchanja Yohana sa Tanzania sa usa ka 10-round non-title bout.
Usa kini ka mahinungdanong agianan aron mahatagan og laing oportunidad si Suganob nga makapanuktok alang sa world title.
Si Suganob naggunit og 16-1, 6KOs nga rekord samtang si Yohana adunay 22-6-1, 15KOs nga baraha. / ESL