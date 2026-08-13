Kumong Bol-anon 26 naa’y pagana nga boxing card

Sa dili pa ang ipahigayon ang labing dagko ug makasaysayong boxing promotion sa Probinsiya sa Bohol, adunay ipahigayon nga boxing card nga magsilbeng tipik o pagana alang sa Kumong Bol-anon 26.
Ang gitumbok nga boxing card ipahigayon sa Loon, Bohol karong Septiyembre 9, 2026, tulo ka adlaw sa dili pa ang labing gikahinamang boxing promotion sa probinsiya.
Sa Loon card, upat ka mga parisan ang masaksihan nga pangulohan sa panagharong nila ni Gerwin Asilo (12-2, 5 KOs) batok Renoel Pael (24-18-2, 12 KOs).
Magsangka sab sila si Jericho Acaylar (4-0, 2 KOs) batok Alex De Quiroz (5-2-1, 2 KOs), Sugarey Leonard Pores (9-2, 6 KOs) batok Jelo Bacalso (6-13-2, 4 KOs), ug Dryxz Russel Sardalla (1-0, 1 KO) batok Anthony Galan (3-1-2, 2 KOs).
Ang main card sa promosyon ipahigayon karong Septiyembre 12 sa Tagbilaran City diin mag-away og balik sila si Regie “Filipino Phenom” Suganob ug kanhi world champion South African Sivenathi Nontshinga alang sa International Boxing Federation (IBF) junior flyweight title eliminator. / ESL