Kunsabo nga drayber, sikop

Nadakpan na sa Inayawan Police Station ang gitumbok nga kauban sa suspetsadong gunman nga nipusil sa usa ka tomboy sa Sitio Tabucanal, Barangay Poblacion Pardo, dakbayan sa Sugbo atol sa gilusad nga buy-bust sa kapulisan ala 1:10 sa kaadlawon sa Huwebes, Pebrero 22, 2024.

Ang suspek giila nga si Felix Niño Alima, alyas Cielo, hingkod, nagpuyo ra usab sa Sitio Tabucanal, Barangay Poblacion Pardo.

Siya nakuhaan og mga pinakete sa gituohang shabu nga mobalor ang tanan og P69,904.

Matod ni Police Major Jeciree Basitao, hepe sa Inayawan Police Station, nakadawat sila og report nga dunay namaligya og ilegal nga drugas sa maong dapit hinungdan nga nakig transact ang usa sa iyang mga personnel alang sa buy-bust

Sa dihang malampuson ang operation, ilang nahibaw-an nga ang suspek mao diay ang gitumbok nga kauban sa suspetsadong gunman nga nipusil kang Crissandra Jane Fernandez, 20, kinsa naa na sa luwas nga kahimtang.

Dugang ni Basitao nga base sa background sa mga suspek sa pagpamusil sa Pardo, mga drug personality kasagaran ang nalambigit.

Gani, si Felix Niño nabilanggo na kaniadto sa pagpamaligya sa ilegal nga drugas samtang ang suspetsadong gunman nabilanggo na usab sa kasong robbery ug illegal drugs.

“Successful ang atong buy-bust kay nadakpan ang maong suspect. Only to find out nga kini nga suspect a certain Cielo mao pud diay ni ang suspect ang katong pagpamusil gahapon adtong tomboy,” matod ni Basitao.

DI MAO

Ang inahan ni Felix Niño nga si Vivian Alima nibisita sa police station sa Inayawan aron ireklamo nga ang unang nanganlan mao ang iyang kamanghuran nga anak nga nagpangidaron pa og 15 anyos.

Matod ni Vivian nga ang suspek mao ang maguwang nga si Felix Niño, way labot ang manghod.

Apan matod niya nga dili usab siya makatuo nga apil ang iyang anak nga si Felix Niño sa krimen sanglit sa kuha sa CCTV wala motakdo sa lawas sa iyang anak.

Nagpadayon pa karon ang hot pursuit sa Inayawan Police Station batok sa suspek nga si Mark Tura Cordova nga gituohan nga naa ra sa barangay nagtago.

Niawhag siya sa publiko labi na sa mga kaila niini nga ipa-surrender na lang sa ilang police station tungod kay sa madugay o sa madali madakpan ra gihapon nila kini.