‘Kurapsyon’ sa CDRRMO Cebu City, gibulgar

Nanghangyo ang pipila ka mga personanel sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) nga imbestigahon ang mga anomaliya nga nahitabo sa buhatan niini, apil na ang giingong paggamit sa gasolina sa maong buhatan alang sa personal nga paggamit ug pagkunhod fuel sa mga personnel.

Kini maoy nakaaghat kang Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga suspensuhon dayon ang fuel allocation sa tanang mga buhatan sa Cebu City Hall sa Martes, Hunyo 18, 2024.

Si Cebu City Councilor Pastor Alcover, sa usa ka press conference sa Martes, Hunyo 18, 2024 niingon nga nakadawat siya og affidavit gikan sa siyam ka mga personnel sa CCDRRMO nga nagbutyag nga usa sa ilang team officer nga si Joshua “Wawa” Delumbar ilegal nga nagbomba og gasolina gikan sa mga sakyanan sa gobyerno.

Ang samang mga empleyado namasangil usab nga si Delumbar nikuha og bahin sa ilang sweldo.

Si Ronald Hermita, kanhi drayber sa Tanker 3, namahayag sa affidavit nga siya nasayod ug nakasaksi nga sila si Delumbar ug Jeve Cadungog nangawat og diesel sa Tanker 3 alang sa personal nga pagpahimulos.

Si Alan Opolentisima, usa ka drayber sa trak nga nailhang “Kabaw,” niingon sa affidavit nga iyang gi-refuel ang trak niadtong Mayo 14, 2024, mga alas 2 sa hapon gamit ang usa ka gatos ka litro nga diesel. Iyang giparada ang trak sa Cebu City Quarantine Center (CCQC) alang sa pagpuli sa mga crew.

Nibalik siya sa iyang shift ug namatikdan niya nga halos wala nay sulod ang tangke. Gi-refer niya gikan sa ticket sa biyahe ug nadiskubrehan nga ang trak wala magamit hangtod sa Mayo 17, 2024.

Si Fermin Tabanas, laing drayber, nipahibawo kang Opolentisima nga iyang nakita sila si Delumbar ug Al Januar Nino Yap nga nangawat og gibana-banang otsenta litrong diesel ug gipuno ang upat ka container.

Gitug-an usab ni Tabanas nga gimanduan siya ni Delumbar nga sultihan si Opolentisima nga mo-refuel kon mobalik na ang shift sa naulahi.

Si John Justin Rosales, kanhi miyembro sa fire engine crew, nipadayag sa usa ka pakighinabi pagkahuman sa press conference uban ni Alcover nga siya nagtuo nga si Delumbar kanunay nga nagbomba og gasolina gikan sa mga tangke sa mga trak sukad sa iyang unang appointment niadtong Marso 2022.

“Ang style ana nila kay iistar pana nilag pila ka days sa amoang quarters para makita nga nakit-an namo nga naa ra dira gapundo. Pero malimtan na gani murag malabyan na sa hangin, mawala na lang,” ni Rosales.

Sa joint affidavit nga giluwatan nilang Hermita, Opolentisima, ug uban pang mga reklamante, ilang gitug-an nga si Delumbar ang naghimo sa anomaliya ubos sa ngalan ni CCDRRMO head Harold Alcontin.

Dugang pa, si Lucinisio Cuevas, kasamtangang miyembro sa Fire Engine Crew, mitaho nga si Alcontin nanag-iya og Toyota Vios ug niangkon nga iyang nasaksihan ang live-in partner ni Alcontin, kauban ang QRT personnel, nga nangawat og gasolina sa stockroom sa ilang opisina, nga nailhang “Amihan Base. “, sa pag-refuel sa awto ni Alcontin alang sa ilang personal nga pagpahimulos.

Sa usa ka bulag nga pakighinabi sa telepono, gihimakak ni Alcontin ang mga alegasyon nga gibato batok kaniya.

“Wala man koy personal nga sakyanan. Wala nay registered nga sakyanan nga akoa,” ni Alcontin.

Si Garcia nimando sa pagsuspenso sa fuel allocation nga epektibo dayon sa tanang mga sakyanan sa gobyerno gawas sa emergency vehicles sama sa ambulansya, fire truck, garbage truck, police cars, ug tanang emergency vehicles.

“They will have to write us a letter of explanation para depensahan kon nganong y hatagan gyud sila og alokasyon,” matod ni Garcia.

Dugang pa, gilakip usab ni Rosales sa sworn affidavit nga niadtong Mayo 2022, gipangayo ni Delumbar ang iyang duha ka buwan nga suweldo, diin usa lang ka buwan nga suweldo ang gihatag ni Rosales.

Nalatid sa affidavit nga gi-justify ni Delumbar ang maong demanda ubos sa kamanduan ni Alcontin nga ang kwarta maoy gamiton sa pagpalit og siren sa motor alang sa fire engine.

Nagtuo si Rosales nga ubos P10,000 ang kantidad sa siren sa motor, apan gipangayo ni Delumbar ang iyang suweldo nga P12,000.

Gipadayag ni Rosales sa affidavit nga gipihig ni Delumbar ug gihulga si Rosales nga tangtangon siya sa mga roll, nga nagpugos kaniya sa paghangyo nga ibalhin sa departamento sa EMS sa dihang nagdumili siya paghatag sa gipangayo ni Delumbar.

Kining padayon nga hulga gikan kang Delumbar maoy hinungdan sa pagluwat ni Rosales.

Laing biktima mao ang kanhi crew sa bombero nga si Joven Lalimos. Sa iyang affidavit, iyang gitug-an nga gibawi ni Delumbar ang usa ka bahin sa iyang suweldo tungod sa kapakyas ni Lalimos sa pagtrabaho bisan pa sa kompleto nga Daily Time Record sa iyang labaw.

Si Delumbar nangayo og P1,500 gikan kang Lalimos matag buwan gikan sa Oktubre 2023 hangtod sa Enero 2024.

Si Lalimos nipadayag nga nituman siya sa gipangayo gikan kaniya kay nahadlok siya’ng mawad-an og trabaho.

Gisuwayan sa SunStar Cebu nga makontak si Delumbar pinaagi sa Messenger apan pakyas.

Si Alcontin namahayag nga usa ka hingpit nga imbestigasyon ang mosunod. Hinuon, tungod kay ang mga reklamo dili direkta nga gihatag sa iyang opisina, si Alcontin niingon nga kinahanglan nga siya masayod kinsa ning mga tawhana nga nangreklamo.

Dugang ni Garcia nga ang HR ug Cebu City Legal Department maoy mangunay sa imbestigasyon human nila huptan ang mga pamahayag sa mga reklamante. /