Kurso nga AI iapil academic prog. sa mga tunghaan sa probinsiya

Giawhag sa Hunta Probinsyal ang mga tunghaan sa Sugbo nga mobutang og mga artificial intelligence (AI) courses ug skills sa mga academic programs niini subay sa padayong paglambo sa teknolohiya nga nahimo nang kabahin sa pagtuon ug edukasyon ingon man sa nagkadaiyang trabaho.
Pinaagi sa usa ka resolusyon nga gipangamahanan ni Bokal Member Loren Singco giaprubahan sa hunta ang awhag niini ngadto sa mga tunghaan sa Sugbo.
Matod ni Singco nga kini makatabang pagpalig-on sa abilidad pag gamit sa teknolohiya ug makatabang sab sa mga tinun-an nga ma-develop ang skills sa pag usab-usab sa panahon ug sa kalibutan.
Ang maong lakang giingong makabenepisyo sab sa mga tinun-an human mogradwar sa ilang kurso sanglit magamit kini sa ilang pagpanrabaho ilabi na ang taas nga demand sa mga trabahante nga makamao sa pag gamit sa teknolohiya.
“Artificial Intelligence can serve as a valuable educational tool that supports students in their studies by enhancing learning experiences, providing access to information and resources, and assisting in the development of critical thinking, creativity, and problem-solving skills,” saysay sa resolusyon.
Ang aprubadong resolusyon gikatakda sab nga ipadala Commission on Higher Education (CHED) ug Department of Education (DepEd) in Cebu Province alang sa bag-ong impormasyon. / ANV