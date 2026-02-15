‘Kuryente sa Katawhan’ giduso ni Rama

Usa ka konsehal sa Dakbayan sa Sugbo ang nisugyot og ordinansa nga nagtumong sa pagpakunhod sa risgo sa sunog sa mga informal settlements pinaagi sa pagtabang sa mga kabus nga pamilya nga makakuha og legal nga koneksyon sa kuryente.
Giduso ni Konsehal Mikel Rama ang “Cebu City Inclusive Electricity Access Program,” o ang Kuryente sa Katawhan.
Ubos niini, magmugna og usa ka revolving fund aron abagahon ang utility deposits ug application fees alang sa kuwalipikadong mga residente nga dili makabayad sa mga inisyal nga galastuhan.
Ubos niining maong lakang, ang dakbayan mohatag og hangtod P5,000 matag panimalay alang sa mga galastuhan sa koneksyon.
Ang maong tabang magsilbeng loan o utang nga bayaran sulod sa 24 ka mga bulan. Ang mga bayad mobalik sa usa ka Revolving Electricity Connection Special Account aron magamit na usab sa pagpundo alang sa uban pang mga benepisyaryo sa umaabot.
Matod ni Rama, daghang mga pamilya sa urban poor ang nagpabiling wala’y legal nga kuryente dili tungod kay dili sila makabayad sa binuwan nga bayranan, kon dili tungod kay dili nila makaya ang kantidad sa deposit ug processing fees.
Tungod niini, ang uban mapugos sa paggamit og ilegal nga “jumper” o informal nga submetering.
Pipila na sab ka mga higayon nga gitumbok sa Bureau of Fire Protection (BFP) nga ang faulty wiring ug mga ilegal nga koneksyon maoy nag-unang hinungdan sa mga sunog sa kabalayan, hilabi na sa mga dapit nga dasok ang populasyon.
Kon mapasar na ang ordinansa, gikinahanglan nga ang tanang instalasyon mosunod sa mga sumbanan sa Energy Regulatory Commission (ERC). / EHP