Kush, liquid marijuana nasakmit sa PDEA

Mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo malampuson nga nisakmit gituohan nga marijuana kush ug liquid marijuana atol sa usa ka buy-bust sa Camiguin Road, Cebu Business Park, Barangay Hipodromo, alas 2:15 sa kaadlawon, Sabado, Oktubre 18, 2025.
Si PDEA7 Director Joel Plaza niila sa dinakpan nga si alyas Harvey, 26, residente sa Barangay Mabolo.
Nakuha gikan sa suspek ang 27 nga yellow-orange disposable vapes nga dunay liquid marijuana, 16 ka vape cartridges nga dunay sulod nga liquid marijuana, duha ka blue ug duha ka violet disposable vapes nga dunay brown liquid marijuana ug usa ka orange disposable vape nga dunay liquid marijuana nga mokantidad ang tanan sa P859,200.
Lakip sa nasakmit ang 25 gramos nga gituohang marijuana kush mokantidad og P30,000 ug buy-bust money, cellphone, nagkadaiyang boxes sa plastic packaging ug motorsiklo.
Ang mga nakuha nga ebedensya giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara information officer sa PDEA 7 nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang suspek human nigawas ang pangalan nga maoy palitanan sa mga tiggamitan niini.
Giingong makabaligya si Harvey og 5 ngadto sa 10 ka vape matag semana gikan sa iyang supplier ug ang kasagaran nga customer niini mga call center agent. Dugang ni Alcantara nga ilang hugot nga gipang-monitor kining mga mamaligyag vape basin duna nay liquid marijuana ang giapil na nga ihaylo sa ilang mga customer. / AYB