Kusinero ‘naugbok,’ napalga’ng patay ubos sa tulay

Patay na nga napalgan ilawom sa taytayan ang 51-anyos nga kusinero sa Sityo Paradise, Barangay Pangdan, Naga City niadtong alas 6 pasado sa buntag Lunes, Agusto 31, 2026.
Giila sa iyang kabanay ang namatay nga si Armando Lastimosa, minyo, residente sa Purok 10, Soton sa maong barangay.
Base sa imbestigasyon sa Naga City Police Station, napalgan si Lastimosa ilawom sa taytayan nga wala nay kinabuhi.
Matod ni Police Master Sergeant Ariel Yap, imbestigador sa kaso, walay nakita sa lawas sa biktima nga samad nga posibleng gipatay sama sa dinunggaban o gipusil.
“Nalubyok lang iyang ulo kay posible nga nauna ang ulo sa iyang pagkahulog. Pero amo pang susihon ang mga CCTV sa area para maklaro gyud unsay nahitabo,” matod ni Yap.
Kompleto sab ang mga gamit ni Lastimosa ug wala’y timailhan nga gitulis siya.
Apan sumala sa asawa niyang si Cleofe Lastimosa, posible nga giatake sa iyang dugay na nga gihambing nga sakit nga hernia ang iyang bana. Matod niya nga kon atakihon si Lastimosa mokalit og sakit ang tiyan paingon sa pus-on, mangluspad, ug usahay makuyapan.
Tungod niini, gituohan sa asawa nga posibleng giatake ang iyang bana samtang naa sa taytayan ug natagak. / JDG / ABC