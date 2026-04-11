Kusog magpabuto sa armas sikop human gireklamo sa mga silingan

Usa ka lalaki nga gireklamo sa iyang mga silingan kay matod pa kanunay nga magpabuto sa armas ang gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) - Mandaue City Field Unit pinasikad sa search warrant nga giisyu sa korte sa Huwebes sa buntag, Abril 9, 2026, sa Sityo Cambitas, Barangay Babag, bukirang bahin sa Siyudad sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Oliver Geraldin Navarro, 46, mag-uuma nga molupyo sa maong dapit.
Ang maong operasyon pinasubay sa search warrant nga giluwatan ni Judge Anacleto Debalucos sa RTC Branch 17 sa Siyudad sa Sugbo niadtong Abril 7, 2026, sa kalapasan sa Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Act).
Nakuha gikan ni Navarro ang usa ka kalibre .45 nga pistola nga adunay unom ka bala, usa ka slug sa kalibre 50 ug usa ka slug sa kalibre 5.56 ug usa ka granada.
Nipahigayon og ronda ang kapulisan human nakadawat og reklamo batok ni Navarro nga magdala-dala og armas hilabi na kon mahubog.
Nisamot ang kahadlok sa mga residente kay kon masuko siya, modayon og kuha sa iyang armas ug magpabuto.
Ang maong operasyon kabahin sa flagship program sa CIDG nga Oplan Paglalansag Omega. Usa sa mga personnel sa CIDG 7 nibutyag nga ang maong suspek giingong dunay mga kasong murder sa Mindanao. (AYB)