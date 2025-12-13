Kusog nga uwan masinati sa Central Visayas

Gipanagna sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang above-normal rainfall o labaw-sa-normal nga pag-ulan sa tibuok Central Visayas, apil na ang Cebu ug Bohol, alang sa bulan sa Disyembre 2025.
Matod ni Ana Dumdum, Weather Specialist sa Pagasa, gipaabot nga modawat ang rehiyon og mga 200 millimeters nga pag-uwan alang sa tibuok buwan nga molapas sa normal nga average sa Disyembre nga 171.9 millimeters sa sobra sa 20 porsiyento.
Gipasabot ni Dumdum ang dugang pag-uwan tungod kay ang nasod anaa ubos sa La Niña Advisory nga giisyu sa Pagasa niadtong Nobiyembre 2025 human gi-downgrade gikan sa La Niña Alert.
Gipasabot niya nga ang mas init nga temperatura sa sea surface sa pipila ka bahin sa tropical Pacific Ocean duol sa Pilipinas nagpausbaw sa pagporma sa mga panganod nga nagdugang sa posibilidad sa ulan.
“Kung mas init ang katubigan duol sa nasod, mas mahimong active ang pag-develop sa mga panganod, nga moresulta sa mas taas nga kahigayunan sa pag-uwan,” matod ni Dumdum.
Dugang niya nga pipila ka weather systems ang gilaumang makaapekto sa rehiyon sa tibuok Disyembre, lakip na ang northeast monsoon o amihan nga mahimong magdala og panagsa hangtod sa kusog nga pag-uwan.
Ang uban pang mga weather system nga makatampo sa pag-ulan naglakip sa easterlies, low pressure areas (LPA), ang intertropical convergence zone (ITCZ), ug localized thunderstorms.
Samtang sa 4 a.m. weather advisory nga giisyu sa Pagasa niadtong Sabado, gipanagna nga ang shear line ug ang northeast monsoon gilaumang magdala og ulan sa nagkalainlaing bahin sa nasod.
Ang shear line gipaabot nga magdala og madag-umon nga kalangitan nga adunay katag nga uwan ug isolated thunderstorms sa Bicol Region, Eastern Visayas, Marinduque, ug Romblon. Ang northeast monsoon sa laing bahin, mahimong magdala og cloudy skies nga adunay uwan sa Quezon province, ug partly cloudy ngadto sa cloudy skies nga adunay panagsa nga hinay nga uwan sa Metro Manila ug sa ubang dapit sa Luzon.
Ang nahibiling bahin sa nasod mahimong makasinati og partly cloudy ngadto sa cloudy skies nga adunay panagsa nga taligsik o thunderstorms tungod sa easterlies. / ABC, PNA