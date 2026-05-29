Kuwait padayo’ng giataki

Gipahibalo sa Kuwait nga ang ilang mga air-defense system naka-intercept og misile ug drone niadtong Huwebes, Mayo 28, 2026, apan wala na mohatag og detalye og unsay gi-target sa maong missile.
Ang Iran niingon nga nibawos sila sa mga pag-atake sayo sa semana pinaagi sa pagpabuto ngadto sa base militar sa Estados Unidos nga nahimutang sa usa ka nasod sa Gulf nga wala nila nganli.
Gikondena sa Kuwaiti Foreign Ministry ang Iran tungod sa ilang gitawag nga “klaro nga nanulong,” samtang ang U.S. Central Command naghulagway sa pag-ataki batok sa usa sa kaalyado sa Amerika sa Persian Gulf isip usa ka “kalapasan sa ceasefire.”
Ang Kuwait nagsilbi nga target sa mga pag-atake sa Iran ug sa mga Shiite militia sa Iraq sa wala pa magsugod ang ceasefire niadtong Abril.
"Ceasefires are always a little messy" but it's "very much holding," matod pa ni US Vice President JD Vance.