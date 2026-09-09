Kuwarto ni Romualdez sa Camp Crame giandam

Ang Philippine National Police General Hospital (PNPGH) ang niseguro nga secured ang kuwarto nga balhinan unya ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga gipaubos sa police custody ug giisip nga dinakpan human nga mag-atubang og kasong plunder.
Gipahibawo ni Interior Secretary Jonvic Remulla nga ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), diin anaa karon sa ilang kustodiya si Romualdez, ang mosang-at og motion sa Sandiganbayan Third Division nga magtugot kanila nga ibalhin ang opisyal gikan sa Cardinal Santos Medical Center ngadto na sa PNPGH at Camp Crame sa Quezon City. / FVQ