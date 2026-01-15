Kuwarto sa pari gilungkab, P200K nga tinigom nadala

Nasikop sa gihimong follow-up operation sa kapulisan ang usa ka 31-anyos nga babaye human kini nilungkab sa lawak sa usa ka pari ug nikuha sa kuwarta nga mobalor og P199,300 niadtong Miyerkules, Enero 14, 2026.
Giila ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, hepe sa Minglanilla Police Station, ang suspek nga si Christine Amante Ababon, residente sa Sityo Ufeba, Brgy. Bulacao, Dakbayan sa Sugbo.
Base sa kuha sa CCTV sa Casa Miani Buschini sa Barangay Candulawan, nakasulod ang suspek sa main gate alas 4:44 sa hapon.
Nisaka kini sa ikaduhang andana ug naniid kon kinsang kuwarto ang iyang sudlon.
Gigamitan ni Ababon og picklock tools ang pultahan sa giabangan nga lawak sa biktimang pari hangtod nga malampuson kining naabli.
Nakuha sa suspek ang gitigom nga kuwarta sa pari gikan sa mga donasyon sa Misa de Gallo ug Bag-ong Tuig nga moabot sa dul-an P200,000.
Alas 5:30 sa hapon naabot ang biktima ug namatikdan nga gilungkab na ang iyang lawak.
Daling nisusi ang pari sa CCTV ug iyang gipa-upload ang video sa Facebook aron mailhan ang kawatan.
Tungod kay nag-viral ang post, usa ka netizen ang nipahibalo sa biktima sa tinuod nga ngalan ug address sa suspek.
Dali nga nakig-alayon ang pari sa Minglanilla Police ug sa mga tanod sa Barangay Bulacao.
Alas 10:09 sa gabii sa samang adlaw, nadakpan ang suspek sa iyang pinuy-anan.
Sa P199,300 nga kantidad sa kinawat, P15,000 na lang ang nabilin.
Matod sa imbestigasyon, dinalian nga gipalit sa suspek ang kuwarta og usa ka brand new nga motorsiklo ug usa ka Bluetooth karaoke box.
Base sa background investigation, nasuta nga “notorious” na nga kawatan si Ababon.
Nakapangawat na siya kaniadto sa Lungsod sa Liloan, Badian, ug sa Dakbayan sa Mandaue.
Nagtuo si Macatangay nga dako ang posibilidad nga mangigo sab ang suspek sa nagsingabot nga Sinulog Grand Parade kon wala pa kini nadakpan dayon. / AYB