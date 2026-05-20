Kuwestiyunable gihapon si Fox

Kuwestiyunable pa gihapong makaduwa ang usa sa mga pambato sa San Antonio Spurs nga si De’Aaron Fox sa ilang pagpakibatok og balik sa defending champion Oklahoma City Thunder sa Gamee 2 sa National Basketball Association (NBA) Western Conference finals series karong Huwebes sa buntag, Mayo 21, 2026 (PH time).
Hinuon bisan wala si Fox, ang Spursn nakamaneho gihapon pagbuntog sa Thunder sa Game 1 pinaagi sa duha ka mga overtime, 122-115.
Wala nakaduwa si Fox gumikan kay nagpaalim pa kini sa iyang angol (right ankle soreness) nga iyang nasinati sa conference semi-finals batok sa Minnesota Timberwolves.
Sa dili pa sugdan ang Game 2, susihon pa pagbalik ang kondisyon ni Fox kon puwede na ba kining mobalik pagduwa. / Gikan sa wires