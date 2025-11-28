Superbalita Cebu

Kuwestiyunable na sab si Giannis

Kuwestiyunable na sab si Giannis
Antetokounmpo
Published on

Gilista sa Milwaukee Bucks nga “kuwestiyunable” ang ilang lider nga si Giannis Antetokounmpo sa ilang pag-asdang sa New York Knicks karong Sabado, Nobiyembre 29, 2025, sa National Basketball Association (NBA).

Si Antetokounmpo kinsa two-time MVP, nipalta sa niaging upat ka duwa 

sa Bucks gumikan sa pagkaangol niini (abductor strain).

Sa niaging duwa sa Bucks batok sa Miami Heat, gilista sab si Antetokounmpo nga “kuwestiyunable” apan nadesisyunan sa Bucks nga di lang siya ahaton sa pagpaduwa. / Gikan sa wires 

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph