Kuwestiyunable na sab si Giannis

Gilista sa Milwaukee Bucks nga “kuwestiyunable” ang ilang lider nga si Giannis Antetokounmpo sa ilang pag-asdang sa New York Knicks karong Sabado, Nobiyembre 29, 2025, sa National Basketball Association (NBA).
Si Antetokounmpo kinsa two-time MVP, nipalta sa niaging upat ka duwa
sa Bucks gumikan sa pagkaangol niini (abductor strain).
Sa niaging duwa sa Bucks batok sa Miami Heat, gilista sab si Antetokounmpo nga “kuwestiyunable” apan nadesisyunan sa Bucks nga di lang siya ahaton sa pagpaduwa. / Gikan sa wires