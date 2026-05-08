Kuwestiyunable si OG sa Game 3

Na-diagnose si New York Knicks forward OG Anunoby og strained right hamstring human siya nibiya sa ulahing bahin sa ilang kadaugan, 108-102, batok sa Philadelphia 76ers niadtong Huwebes, Mayo 7, 2026 (PH time), sa Game 2 sa ilang Eastern Conference semi-finals series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs.
Ang natad sa pagkaangol nga nasinati ni Anunoby gihulagway nga dili ra grabe apan gilista gihapon siya nga “kuwestiyunable” sa Game 3 sa series nga ipahigayon karong Sabado, Mayo 9.
Ang Knicks kasamtangang naggunit og 2-0 nga bintaha ning maong series.
Gikan sa 1st round series, si Anunoby nag-average og 21.4 puntos. / Gikan sa wires