Kuyogi mi sports ilusad sa Sugbo

Adunay nakaplano nga komprehensibong programa sa paugnat sa kusog nga alang sa tanang mga barangay ning Dakbayan sa Sugbo.

Gitumbok mao ang “kuYOGI Mi Sports for All” nga gipasiugdahan ni Yogi L. Ruiz, kanhi Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) regional director ug komisyoner sa Bureau of Customs (BoC).

Sa usa ka press conference niadtong Huwebes sa gabii, Pebrero 1, 2024, sa Feria Restaurant sa Raddison Blu Hotel, nagkanayon si Ruiz nga plano niya’ng opisyal nga ilusad ang programa sa sunod buwan.

Gipasabot ni Ruiz nga nakahuna-huna siya niini gumikan kay hugot ang iyang pagtuo nga mahinungdanon ang paugnat sa kusog sa pagpalambo sa usa ka nasod.

“Sports is the best way to promote teamwork, humanity, brotherhood, and leadership qualities among others,” pamahayag pa ni Ruiz, kinsa mahiligon sab sa paugnat kusog.

Gitino ni Ruiz nga daghang mga benepisyo ang makuha sa paugnat sa kusog lakip na niini ang kapiskay sa panglawas ug matabangan sab niini ang matag ginikanan nga mapahilayo ang ilang mga anak sa bisyo hilabi na sa ginadili nga drugas.

“Dako gyud og benefits nga makuha ang parents ani kay malayo man sa bisyo ang mga bata hilabi na aning drugs,” dugang ni Ruiz, kinsa kanhi nagtrabaho isip waiter nga nilampos tungod sa iyang paningkamot.

“Apart from nurturing a healthy lifestyle, it also provides job opportunities in the future. It can take people to great heights.”

Matod ni Ruiz nga tabangan niya ang matag barangay sa Dakbayan sa Sugbo nga makahan-ay og komprehensibong programa sa paugnat sa kusog sa umaabot.