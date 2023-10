Kwentada sa sweldo sa holidays sa 2 ka buwan

Ang Department of Labor and Employment (Dole) nipahibalo sa mga holiday sa trabaho sa Oktubre ug Nobiyembre.

Sumala sa Dole Labor Advisory No. 24, Series of 2023, nga gipirmahan ni Secretary Bienvenido E. Laguesma niadtong Oktubre 12 ug gipahibalo sa publiko niadtong Oktubre 16, kini nagsilbi nga basehanan sa pagkuwenta sa suholan.

Ang advisory naglangkob sa espisyal nga non-working day sa Oktubre 30 nga mao Barangay and Sangguniang Kabataan Slections (BSKE) subay sa Proclamation No. 359, Series of 2023.

Naa usab ang All Saints Day sa Nobiyembre 1 ug All Soul’s Day sa Nobiyembre 2.

Karong tuiga, ang Bonifacio Day, nga tradisyonal nga saulogon sa Nobiyembre 30 nga Huwebes, apan gibalhin sa Nobiyembre 27, Lunes, pinaagi sa Proclamation No. 90.

Sumala sa advisory, ang suholan sa mga empleyado nga motrabaho sa mga special (non-working), Oktubre 30, Nobiyembre 1, ug 2 kinahanglang kuwentahon sama sa mosunod:

Kon ang empleyado wala magtrabaho, ang “no work, no pay” magamit, gawas kon adunay paborableng polisiya, praktis, o collective bargaining agreement sa kompaniya nga naghatag og bayad sa espesyal nga adlaw.

Alang sa trabaho nga gihimo atol sa espesyal nga adlaw, ang kawani bayran og dugang 30 porsyento sa iyang minimum nga sweldo sa unang walo ka oras nga trabaho.

Alang sa trabaho sulod sa walo ka oras (overtime nga trabaho), ang empleyado pagabayran og dugang nga 30 porsyento sa hourly rate sa maong adlaw (hourly rate sa basic wage x 130% x 130% x number of hours nga gitrabahoan).

Kon ang usa ka empleyado nagtrabaho sa usa ka espesyal nga adlaw nga natunong usab sa adlaw sa pagpahulay, ang kompaniya mobayad og dugang nga 50 porsyento sa batakang sweldo sa unang walo ka oras nga trabaho (basic wage x 150%).

Alang sa overtime nga trabaho sa usa ka espesyal nga adlaw nga natumong usab sa adlaw sa pagpahulay sa empleyado, ang mga mamumuo kinahanglang bayran og dugang 30 porsyento sa ilang inoras nga bayranan sa maong adlaw (hourly rate sa basic wage x 150% x 130% x gidaghanon sa oras nga gitrabahoan ).

REGULAR HOLIDAY

Gitumbok usab sa advisory ang saktong pag-compute sa suholan sa mga empleyado nga mo-report sa trabaho sa Nobiyembre 27, usa ka regular holiday.

Ang mga empleyado nga dili mo-report sa trabaho makadawat og 100 porsyento sa ilang inadlaw nga suholan, basta anaa sila sa leave of absence nga may sweldo sa adlaw dayon sa wala pa ang regular holiday (basic wage x 100%).

Alang sa trabaho nga nahimo sa panahon sa regular holiday, ang empleyado pagabayran og 200% sa iyang sweldo sa unang walo ka oras (basic wage x 200%).

Alang sa overtime nga trabaho, siya pagabayran og dugang nga 30 porsyento sa iyang hourly rate (hourly rate sa basic wage x 200% x 130% x number of hours nga gitrabahoan).

Kon ang usa ka empleyado nagtrabaho sa usa ka regular holiday nga mahulog usab sa iyang adlaw sa pagpahulay, siya pagabayran og dugang nga 30 porsyento sa iyang batakang sweldo nga 200 porsyento o (basic wage x 200% x 130%).