Kyle nakighimamat na sab sa Pinoy fans

Nakighimamat na sab si National Basketball Association (NBA) star Kyle Kuzma sa iyang mga Pinoy nga sumosunod, taho sa www.gmanews.tv.
Ang bag-ong nabalhin sa Milwaukee Bucks kasamtangang naa sa Pilipinas alang sa “KuzManila II,” diin tinguha niyang mas palawman pa ang iyang koneksyon sa iyang Filipino fans.
Kagahapon, Miyerkules, Agusto 20, 2025, nasigpatan si Kuzma sa Tenement Court sa Sta. Ana, Manila diin mainiton siyang gisugat sa batan-ong mga basketbolista.
Niadtong Pebrero, nabalhin si Kuzma sa Bucks gikan sa Washington Wizards. / ESL