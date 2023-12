Kyrie Irving napiang batok Portland

Makuhaan og pwersa ang Dallas Mavericks hu­­man napiang ang usa sa ilang su­perstars nga si Kyrie Irving sa duwa batok Portland Trail Bla­zers sa NBA regular season game sa Sabado, Disyembre 9, 2023 (RP time) sa Portland, Oregon.

Under four minutes sa second quarter nilusot si Irving ug na-foul ni Portland center Duop Reath. Ang star guard na­tumba ug wa tuyoa natamakan ang tuo niya nga tiil sa iyang teammate nga si Dwight Powell.

Dugay nibarog si Irving, apan nagpabilin kini sa korte alang sa duha ka free throws. Human sa free throws, gidala siya sa locker room ug wa na mobalik sa duwa.

Matod ni Dallas coach Jason Kidd nga mahibal-an sa team karong Dominggo kon grabe ba or dili ang injury ni Irving.

Si Luka Doncic maoy nagbida sa Mavericks sa iyang double-double nga 32 puntos ug 10 ka assists.