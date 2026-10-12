Kyrie nagmangtas sa iyang pagbalik

Nagpakita dayon og saktong labok si Kyrie Irving sa iyang pagbalik og duwa gikan sa taas nga panahon human sa taas nga panahon nga pagpaalim sa angol sa iyang tuod nga tuhod (torn ACL).
Si Irving kinsa niduwa sa labing unang higayon human niya nasinati ang iyang angol niadtong Marso 3, 2025, nagpakatap og 17 puntos aron angulohan ang kadaugan sa Dallas Mavericks batok sa Houston Rockets, 132-115, sa National Basketball Association (NBA) preseason sa Macao, China kagahapon, Lunes, Oktubre 12, 2026 (PH time).
“It was just impressive. His physical condition, his mental condition, and then — I’ve said it from the first time I watched him in a workout — he’s an artist,” matod ni Dallas coach Dusty May.
“He’s a jazz musician. … I didn’t expect him to play this well after being off so long,” dugang ni May.
Si Irving nirehistro og 6-for-13 shooting sulod lang sa 22 ka minutos nga pagduwa.
Pagsugod pa lang sa duwa, gidugkatan na dayon ni Irving ang opensa sa Mavericks pinaagi sa pag-reverse layup human niya nadawat ang bola gikan sa pasa ni reigning Rookie of the Year Cooper Flagg.
“Grateful that Dusty called the first play for me. Had my mind made up, just to attack. … I was imagining how it was going to go, dreaming about how it was going to go and just glad that I got that out the way,” matod ni Irving kinsa dul-an sab sa duha ka tuig nga wala nakaduwa.
Ang Mavericks aduna pa’y laing lima ka mga magduduwa nga nakamugna og dobleng numero nga puntos.
Ang Rockets adunay upat ka mga magduduwa nga nakarehistro og dobleng numero nga puntos pinangulohan ni Marcus Smart kinsa nitali og 20.
Si Irving kinsa dul-an sab duha ka mga tuig nga wala nakaduwa, nag-average og 24.7 puntos sa dihang wala pa kini naangol. / Gikan sa wires