LA Clippers padayon sa pagbulhot

Padayon sa pagbulhot ang Los Angeles Clippers ug ilang gipangmakmak ang host Utah Jazz, 111-99, kagahapon, Miyerkules, Enero 28, 2026 (PH time), aron irehistro ang ikasiyam nilang daog sa labing ulahi nilang 10 ka mga duwa sa National Basketball Association (NBA).
Ang Clippers, nga adunay mangil-ad nga 5-16 nga rekord sa nag-una nilang 21 ka mga duwa sa season, ningposte sa ika-16 nilang kadaugan sa labing ulahi nilang 19 ka mga duwa.
Sa kainit nga ilang gipakita, ningsulbong ang Clippers gikan sa ubos nga bahin sa Western Conference ngadto sa ika-10 nga puwesto ug naggunit na sila karon og 22-24 nga rekord.
Sama sa naandan, gipangulohan na sab ni Kawhi Leonard ang Clippers pinaagi sa iyang 21 puntos samtang niamot og 16 puntos ug 10 assists si James Harden.
Kini maoy ika-25 nga sunodsunod nga duwa nga nakamugna si Leonard og 20 puntos o labaw pa ug nakasunod siya sa lakang nila ni Bob McAdoo, World B. Free ug Blake Griffin, nga mao nag-unang mga magduduwa sa prangkisa sa Clippers nga nakahimo niini.
Ang Clippers nakadawat sab og 14 puntos matag usa gikan nila ni Kris Dunn ug Brook Lopez ug 11 puntos matag usa gikan nila ni Jordan Miller ug John Collins.
Gikan sa 53-54 nga biya sa halftime, ang Clippers nakakontrolar og sugod sa duwa dihang nakamugna sila og 10-2 run, nga naghatag kanila og 73-61 nga labaw.
Kining maong pagsutoy sa opensa sa Clippers gipangulohan sa duha ka layups ug duha sab ka steals ni Dunn.
Human niini, wala na buhii sa Clippers ang labaw hangtod na sa hingpit nilang kadaugan.
Ang Jazz, nga nahagbong sa 15-32 nga rekord, gipangulohan ni Ace Bailey pinaagi sa iyang 20 puntos samtang niamot og 19 puntos si Lauri Markannen. / Gikan sa wires