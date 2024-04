LA Lakers buhi pa!

Nakalugnot na gyud ang Los Angeles Lakers gikan sa dominasyon sa Denver Nuggets naghatag kanila og laing kinabuhi sa Western Conference 1st round playoffs series sa 2023-24 National Basketball Association (NBA).

Sulod sa ilang balwarte, ang Lakers ningrehistro og 119-108 nga kadaugan sa Game 4 aron pahakan ang labaw sa Nuggets, 3-1, sa best-of-seven series ning Dominggo, Abril 28, 2024 (PH time).

Gipangulohan ni LeBron James ang Lakers pinaagi sa iyang 30 puntos, nidugang og 25 puntos ug 23 rebounds si Anthony Davis samtang ninghatag og 21 puntos ma­tag usa sila si D’Angelo Russell ug Austin Reaves.

Niini, naputol sa Lakers ang 11 ka sunodsunod nilang kapildihan batok sa Nuggets gikan pa niadtong Disyembre, 2022.

“We’ve given ourselves ano­ther lifeline, and it’s a one-game series for us,” matod sa kanhi four-time MVP nga si James.

“Monday’s game is the most important game of the season for us, and we understand that.”

Sama sa nangaging tulo ka mga duwa sa series, ang La­kers nakaposte og dobleng numero nga puntos nga labaw una naka-rally ang defending champions sa 2nd half sa pagpangulo ni kanhi two-time MVP Nikola Jokic.

Ang nakalahi lang ning higayuna, wala nagpatay-og ang Lakers sa pagpanghudlat sa Nuggets.

“We get another opportunity to go play one more game, and if we win, come back and play another one and keep moving from there,” matod ni Reaves.

Ang Nuggets gipa­nulohan ni Jokic pi­naagi sa iyang 33 puntos, 14 rebounds ug 14 assists, ika-18 ni­yang career triple-­double ug ikaduha ning maong series.

“Of course we want to (start faster), but I learned in horse ra­cing, it’s not how you start, it’s how you finish,” batbat ni Jokic.

Si Michael Porter Jr. niamot og 27 puntos samtang nitampo og 22 puntos si Jamay Murray alang sa Nuggets. / AP