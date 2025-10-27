LA Lakers giagak sa 51 puntos ni Reaves

Nagbangis sa opensa si Austin Reaves ug nagpakatap siya og career-high 51 puntos aron agakon ang Los Angeles Lakers sa impresibong kadaugan batok sa hosts Sacramento Kings, 127-120, sa Lunes, Oktubre 27, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ning sangkaa, ang Lakers nagkinahanglan og sakop nga makatapak sa dakong haw-ang nga nabiyaan sa duha nila ka superstars nga sila si LeBron James ug Luka Doncic kinsa pulos adunay angol.
Tuod man, gidawat ni Reaves ang dakong obligasyon ug nagbukalbokal sa kainit ang opensa niini sa kinatibuk-ang duwa.
“He was fantastic and did a little bit of everything tonight,” matod ni Lakers coach JJ Redick kabahin ni Reaves.
“He was all over the place and scored the basketball at an incredible level. … He lives in the moment and is ready for every moment that comes.”
Sa kasaysayan sa Lakers, si Reaves mao ang ika-12 nga magduduwa nga nakamugna og 50 puntos o labaw pa.
“It means a lot. We play basketball for those moments, and for them to treat me like that is special,” matod ni Reaves.
Nakatabang og dako kang Reaves mao si Deandre Ayton kinsa niamot og 22 puntos ug game-high 15 rebounds samtang nidugang og 18 puntos si Rui Hachimura.
Naggukod ang Lakers, 97-101, sa 4th quarter dihang nagpaulbo og sunodsunod nga three-point bombs si Reaves aron pangulohan ang 11-0 nga rally sa Lakers nga naghatag kanila og 108-101 nga labaw.
Nagpadayon ang kainit sa opensa sa Lakers hangtod nga nainat nila ang ilang labaw ngadto sa 117-106 sa nahabiling 4:18 minutos.
Human niini, wala na nakabangon pagbalik ang Kings hangtod na sa katapusang gutlo.
Ang Kings gipangulohan ni Zach LaVine pinaagi sa iyang 32 puntos, nidugang og 21 puntos DeMar DeRozan samtang ning-amot og 18 puntos matag usa sila si Dennis Schroder ug Russell Westbrook.
Puntos matag usa:
LA Lakers (127) — Reaves 51, Ayton 22, Hachimura 18, Smart 11, LaRavia 11, Vanderbilt 9, Vincent 3, Knecth 2.
Sacramento (120) — LaVine 32, DeRozan 21, Westbrook 18, Schroder 18, Monk 15, Sabonis 10, Ellis 6. / Gikan sa wires