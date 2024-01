L.A Lakers gidimalas

Gikuniskunis sa Memphis Grizzlies ang beteranong si LeBron James ug Los Angeles Lakers, 127-113, sa Natio­nal Basketball Association (NBA) regular season game mismo sa Crypto.com Arena sa Los Angeles, California sa Sabado, Enero 6 (RP time).

Sukad nga nidaug ang grupo ni James sa In-Season Tournament, nawala na sa tuno ang Lakers ug nitibugsok kini ngadto sa ika-10 nga kapildihan sulod sa 13 ka mga duwa.

Ang In-Season Tournament usa lang ka mini nga torneyo sa regular season, dili pareho sa regular nga NBA title.

Gipangulohan ni Memphis power forward Jaren Jackson Jr. ang pagkastigo sa Lakers pinaagi sa 31 puntos nga gibidahan sa lima ka mga tres.

Niamot si Marcus Smart og 29 puntos ug season high nga walo ka mga tres, samtang si Desmond Bane nipabuhagay og 24 puntos ubanan sa 13 ka assists, ug si Ja Morant nitampo og 21 puntos alang sa Memphis.

Si Ziaire Williams nibuhat sa 10 sa iyang 15 puntos sa fourth quarter nga maoy dako’ng rason sa hingpit nga pagkahagba sa Lakers. Nakahimo og 32 puntos si James gikan sa 11-of-24 nga itsa ug mibuhat kini og upat ka turnovers.

Nidugang si Austin Reaves og 19 puntos ubanan sa career-high nga 12 ka assists para sa Lakers, kinsa napilde na og upat ka sunodsunod nga duwa.

Ang Lakers natagak ngadto sa number 11 nga pwesto sa Western Conference standings bitbit ang 17-19 (win-loss) nga baraha.

Samtang ang Memphis anaa sa ika-13 nga pwesto dala ang 12-23 nga rekord. Naghinayhinay hinuon paglangkat og daog ang Memphis sukad nakabalik ang All-Star guard nga si Morant gikan sa suspensiyon.

Tungod sa losing streak sa Lakers nanggawas ang mga hungihong nga wa magkasinabot si head coach Darvin Ham ug ang iyang players.

“I don’t mind people critiquing the job I’m doing,” pasabot ni Ham. “All I’m going to do is keep my head down and continue to do my job until I can’t do it anymore.”