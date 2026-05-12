L.A. Lakers giitlog, 4-0, sa Thunder

Giusban pagpukan sa defending champion Oklahoma City Thunder ang host Los Angeles Lakers, 115-110, sa Game 4 aron haruson pagdaog ang ilang Western Conference semi-finals series, 4-0, kagahapon, Martes, Mayo 12, 2026 (PH time), sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Sukwahi sa nag-unang tulo ka mga duwa ning best-of-seven series, nga pulos gidominar sa Thunder, nakakombati og insakto ang Lakers hangtod na sa katapusang gutlo.
Gani naglabaw pa ang Lakers, 85-80, sa sayong bahin sa 4th quarter.
Nailog sa Thunder ang labaw sa tungatungang bahin sa 4th quarter apan nabawi kini sa Lakers, 100-109, sa nahabiling 41 ka mga segundos.
Apan human niini, wala na nakamugna og puntos ang Lakers samtang ang Thunder nakadugang pa og unom ka mga puntos, upat niini gikan sa freethrow line, nga nagpaabante kanila sa conference finals.
Sa conference finals, kontrahon sa Thunder ang modaog sa laing conference semi-finals series tali sa San Antonio Spurs ug Minnesota Timberwolves, nga kasamtangang nagtabla, 2-2.
Gipangulohan ni Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder pinaagi sa iyang 35 puntos, nidugang og 28 puntos si Ajay Mitchell samtang niamot og 16 puntos si Chet Holmgren.
Ang Lakers gipangulohan ni Austin Reaves pinaagi sa iyang 27 puntos, niamot og 25 puntos si Rui Hachimura samtang nitunol og 24 puntos si LeBron James.
Sa laing bahin, nagbangis og maayo si Donovan Mitchell ug nimugna kini og 43 puntos aron pangulohan ang kadaugan sa host Cleveland Cavaliers batok sa San Antonio Spurs, 112-103, sa Game 4, nga maoy nagtabla sa ilang Eastern Conference semi-finals series, 2-2.
Sa kinatibuk-ang puntos ni Mitchell, 39 niini iyang namugna sa 2nd half nga maoy nag-abli og dako sa pultahan sa Cavaliers paingon sa kadaugan.
Gikan sa 50-56 nga biya sa hinapos nga bahin sa 2nd quarter, ang Cavaliers, sa pagpangulo ni Mitchell, nakamugna og 24-0 run aron pagposte og 74-56 nga labaw sa tungatungang bahin sa 3rd quarter.
Human niini, kontrolado na sa Cavaliers ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires