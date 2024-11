LA Lakers gimadyik sa Magic

Nagpaulbo og three-point bomb sa nahabiling 2.5 segundos si Franz Wagner aron agakon ang Orlando Magic ngadto sa munasginhawang daog batok sa hosts Los Angeles Lakers, 119-118, kagahapon, Biyernes, Nobiyembre 22, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Si Wagner maoy nangulo sa Magic pinaagi sa iyang 37 puntos, nidugang og 23 puntos si Jalen Suggs samtang nitunol og 19 puntos si Moritz Wagner.

Ang Lakers nga karon pa napildi sa ilang balwarte nga mao ang Crypto.com Arena, gipangulohan ni Anthony Davis pinaagi sa iyang 39 puntos, nihatag og 31 puntos si LeBron James samtang nitampo og 17 puntos si rookie Dalton Knecth.

Pulos maayo gyud unta nakaduwa sila si Davis ug James apan nasipyat sila’g upat sa katapusan nilang unom ka freethrows nga maoy hinungdan nga nakuha sa Ma­gic ang daog.

“I missed three free throws down the stretch. Come down, hit a three, take the lead. My free throws are very important, very crucial. Missed them,” matod ni Davis. / AP