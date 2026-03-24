LA Lakers gisanta sa Pistons

Gisanta sa host Detroit Pistons ang kainit sa Los Angeles Lakers pinaagi sa 113-110 nga kadaugan kagahapon, Martes, Marso 24, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang Eastern Conference leader Pistons, nga ningsaka sa 52-19 nga rekord, mao ang nakaputol sa siyam ka sunodsunod nga kadaugan sa Lakers, nga nagpabilin sa ikatulong dapit sa Western Conference bitbit ang 46-26 nga rekord.
Nahimo kini sa Pistons bisan padayon silang ningkombati nga wala ang ilang pambatong pointguard nga si Cade Cunningham, kinsa nakapalta na og upat ka mga duwa human kini nakasinati og collapsed lung.
Si Daniss Jenkins maoy nitapak sa dakong haw-ang nga nabiyaan ni Cunningham pinaagi sa pagrehistro og career-high 30 puntos.
"I'm no longer surprised. When he's gotten the opportunity he's delivered for us," asoy ni Pistons coach JB Bickerstaff.
"Whether it's throughout the game or in clutch moments, he finds a way to impact winning. He deserves a lot of credit tonight."
Inanay nga ningbangon ang Lakers gikan sa 16 puntos nga pagkalubong sa 2nd half hangtod nga ilang nailog ang labaw, 110-109, sa nahabiling 30 ka mga segundos pinaagi sa floating jumper ni Austin Reaves.
Apan gitubag kini ni Jenkins og step back jumper nga gisundan og duha ka freethrows aron iselyo ang kadaugan alang sa Pistons.
Tanang mga magduduwa sa Pistons nakatampo sa opensa diin 20 puntos ang nahimo ni Jalen Duren, 14 puntos kang Tobias Harris samtang 12 puntos kang Duncan Robinson.
Ang Lakers gipangulohan ni Luka Doncic pinaagi sa iyang 32 puntos, niamot og 24 puntos si Reaves, nitunol og 13 puntos si DeAndre Ayton samtang niamot og 12 puntos si LeBron James. / Gikan sa wires