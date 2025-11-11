LA Lakers mitiklo sa Hornets

Pulos ningrehistro og dobleng mga numero nga puntos ang tanang starters sa Los Angeles Lakers aron makmakon ang host Charlotte Hornets, 121-111, sa Martes, Nobiyembre 11, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gipangulohan na sab ni Luka Doncic ang Lakers pinaagi sa iyang 38 puntos sa 14 of 18 fieldgoal shooting nga gibuwakan og lima ka three-point shots.
Si Austin Reaves nidugang og 24 puntos alang sa Lakers, nitunol og 21 puntos si Rui Hachimura, nihatag og 14 puntos si Deandre Ayton, samtang nitunol og 13 puntos si Marcus Smart.
Parehong nagdilaab ang opensa sa duha ka mga kampo sa pagsugod sa engkuwentro ug naglabaw ang Hornets, 40-36, human sa 1st quarter.
Human niini, hinayhinay na nga gipahugtan sa Lakers ang ilang depensa ug tataw nga mao kini ang hinungdan nga nakamugna ang Hornets og 22 ka turnovers nga usa sa mga nagtukmod kanila sa kapildihan. Sa halftime, ang Lakers igo ra naglabaw og duha ka mga puntos, 65-63.
Pagsugod sa 3rd quarter, mas ninghugot ang depensa sa Lakers nga maoy hinungdan nga nakabulhot nang ilang opensa ug nakaposte sila og 96-78 nga labaw pagsulod sa 4th quarter.
Human niini, kontrolado na sa Lakers ang sangka. Aduna man tuod higayon nga moaksiyon paggukod ang Hornets sa pagpangulo ni Miles Bridges, apan kanunay adunay tubag ang Lakers sa matag higayon nga moaksiyon pagsikit ang Hornets.
Sa nahabiling 4:30 minutos, napahak sa Hornets ang labaw sa Lakers ngadto sa walo na lang ka puntos.
Apan wala nagpahulga niini ang Lakers ug nagpakalig-on kini hangtod nga hingpit nilang naangkon ang kadaugan. Gipangulohan ni Bridges ang Hornets pinaagi sa iyang 34 puntos, nihatag og 19 puntos si Kon Knueppel, samtang niamot og 13 puntos si Collin Sexton.
Ang Lakers padayong ningkombati nga wala ang usa sa ilang mga lider nga si LeBron James kinsa wala pa nakaduwa sa season tungod kay padayon pa kining nagpaalim sa iyang angol.
Wala sab ningduwa ang top two scorers sa Hornets nga sila si LaMelo Ball and Brandon Miller. / Gikan sa wires