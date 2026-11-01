Lab-as gihapon ang pagbanlas sa baha atol sa Bagyong Tino sa panumdoman sa usa ka amahan

Nagpabilin gihapon sa panumdoman ni Jerry Arcillas, 52, kinsa nagpuyo sa Sitio Common, Barangay Bacayan, Dakbayan sa Sugbo, ang mga pagpangayo og tabang sa dihang nibanlas ang makusog nga baha agi’g resulta sa bagyong Tino sa sayong kabuntagon niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Niadtong higayuna, naglibog si Arcillas sa pagbuhi og desisyon. Dihang nagsaka na ang tubig sa baha, ang unang nahunahunaan ni Jerry mao ang pagdala sa iyang pamilya ngadto sa luwas ug mas taas nga dapit.
Apan nakadungog siya og desperadong mga tingog sa usa ka pamilya nga nangayo og tabang gumikan kay natanggop sa baha. Gusto unta siyang motabang apan kusog na kaayo ang sulog sa tubig.
Kon niahat siya sa pagtabang, dako ang posibilidad nga mosangpot kini sa iyang kamatayon ug mabiyaan niya ang iyang pamilya.
Uban ang bug-at nga kasingkasing, nagpabilin si Arcillas sa iyang mga hinigugma, ug nagtan-aw lang nga walay mahimo samtang ang desperadong mga tingog nga nangayo og tabang inanay nga nawagtang.
Dili lalim ang pagpili tali sa pagrisgo sa kaugalingong kinabuhi aron makaluwas sa uban o sa pagseguro sa kaluwasan sa kaugalingong pamilya. Ang gibuhat ni Arcillas mao sab gyud seguro ang buhaton sa kon kinsa man gani ang nahimutang niadtong sitwasyuna.
Ang makalisang nga nahitabo sa Barangay Bacayan usa lang sa mga trahedya ug epekto sa Bagyong Tino.
Ang maong barangay nakatala og 12 ka mga namatay ug upat ka nangawala pagkahuman sa maong kalamidad.
Sa tibuok Sugbo, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council nakatala og 158 ka mga namatay sa niadtong Nobiyembre 9, 2025.
Usa ka adlaw human sa bagyo, si Arcillas nakuhaan og litrato nga nangukay og mga puthaw ug uban pang mga materyales nga puwede pa magamit ug mabaligya aron makakuha og kwarta.
Ang iyang kaugalingong balay nahugno ug naguba sa baha. Tungod kay hapit tanan niyang mga butang nangahanaw, kinahanglan siyang mangita og paagi aron makakuwarta ug makasugod pag-usab sa pagpatindog sa iyang kinabuhi.
Alang ni Arcillas, ang pagpakigbisog ug pagpaningkamot alang sa iyang pamilya wala nahuman sa dihang niubos ang tubig sa baha, nagpadayon gihapon kini.
Si Arcillas nagsalig lang sa iyang kita matag adlaw isip usa ka pedicab driver, nga maoy iyang gibuhi sa iyang pamilya.
Human sa trahedya, ang iyang asawa nagpabilin kaniya sa ilang komunidad samtang ang ilang mga anak namalhin na sa Manila.
Hapit usa ka tuig human sa maong kalamidad, si Arcillas nagpuyo gihapon duol sa Butuanon River, ug padayong nanikaysikay sa pagtukod pagbalik og balay bisan adunay kahadlok nga mahitabo og balik ang grabeng pagbaha hilabi na kay ang mga parte sa riprap sa sapa wala pa gihapon naayo.
Ang sugilanon ni Arcillas dili lang bahin sa usa ka balay nga naguba sa bagyo. Kini bahin sa usa ka amahan nga nipili sa pagpanalipod sa iyang pamilya, usa ka trabahante nga nagpakigbisog nga makabawi sa iyang panginabuhian, ug usa ka survivor nga nagpangita og kagawasan ug seguridad sa dapit diin kadyot ra gikuha sa kalamidad ang tanan niyang mga butang nga gihaguan. / Juan Carlo de Vela