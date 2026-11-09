Lab-asera nga hubog gilugos sa silingan

Gipasanginlan ang batan-ong ulitawo nga nilugos sa iyang silingan nga 29-anyos nga lab-asera samtang nakatulog tungod sa kahubog niadtong alas 9 sa gabii, Dominggo, Nobiyembre 8, 2026, sa Brgy. South Poblacion, Dakbayan sa Naga.
Ang biktima nga giila sa alyas nga Niña, dalaga ug residente sa maong lugar, ang nidangop sa kapulisan human sa iyang gidangatan.
Matod sa biktima, nagtagay siya uban sa iyang mga higala ug wa magdugay nisulod siya sa iyang kuwarto ug natulog.
Apan samtang nahinanok ang biktima, nakamata siya sa dihang adunay bug-at nga daw nipatong kaniya, wa lang gilayon siya mogunok sa pagtuo nga nagdamgo lang siya.
Apan sa dihang siya nakamata, nakurat na lang siya nga iyang nakita ang iyang silingan nga si alyas Niño, 18 anyos, nga nagpatong kaniya.
Giwakli dayon gitukmod ni Niña ang suspek sa wala pa modagan pagawas sa lawak ug giingong nakuha gyud ang iyang pagkababaye.
Wala magdugay, nadakpan si Niño sa follow-up operation sa kapulisan.
Apan sa pakighinabi sa Superbalita Cebu, hugtanong gipanghimakak ni Niño ang pasangil.
Wala na kini mohatag og dugang detalye kalabot sa iyang paglimod, apan niangkon nga nagkasabot na sila sa biktima. / GPL