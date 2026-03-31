Lab-asera nga nag-sideline og druga sikop sa buy-bust

Nadakpan ang usa ka 49-anyos nga lab-asera human makuhaa’g binultong ilegal nga drugas atol sa gihimong buy-bust sa mga sakop sa kapulisan niadtong Lunes sa gabii, Marso 30, 2026, sa Sityo Rattan, Brgy. Tanke, Dakbayan sa Talisay.
Giila ang suspek nga si alyas Betty, molupyo sa Sityo Kilawan sa samang barangay. Si Betty giila sa kapulisan isip usa ka High Value Individual (HVI) tungod sa kadako sa operasyon niini sa dapit.
Nasikop sa kapulisan ang suspek alas 8:08 sa gabii human malampusong napalitan sa poseur-buyer. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang 5.20 gramos nga gidudahang shabu nga gibanabana nga mobalor og P35,360 base sa Dangerous Drugs Board value.
Base sa monitoring sa Talisay City Police Station, nasayran nga gigamit ni alyas Betty ang iyang pagkanegosyante og isda isip front sa iyang ilegal nga kalihukan.
Luyo sa iyang pagkalab-asera, dugay na diay siyang tigpayuhot og shabu sa maong dapit.
Ang suspek kasamtangang gitanggong sa selda sa Talisay City Police Station ug gikatakdang pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / GPL