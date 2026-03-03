Labajo gi-knockout ni Laspona

Naprotektahan ni Richard Laspona sa PMI Bohol Boxing Gym ang iyang limpyong rekord pinaagi sa 2nd round knockout nga kadaugan batok sa Cebuano nga si John Rey Labajo sa usa ka promosyon sa Carmen Municipal Gymnasium sa Carmen, Bohol niadtong Dominggo, March 1, 2026.
Usa ka solido nga body shot ni Laspona ang nakapaluhod ni Labajo sa 2nd round. Nakabarog pa man tuod og balik si Labajo apan natumba ra sab dayon siya og balik human natiwasan sa duha ka sunodsunod nga body shots ni Laspona sa ika-2:26 minutos sa round ug ning higayuna, giundang na sa referee ang away.
Si Laspona nisaka sa 11-0, 7KOs nga rekord samtang si Labajo nahagbong sa 4-5-2, 4KOs nga rekord.
Ang stablemate ni Laspona nga si Datu Adam (7-0, 5 KOs) niposte og 2nd round stoppage nga kadaugan batok kang Mark Glen Antaran (7-16-3, 4 KOs).
Sa lain pa nga mga away, ningdaog sila si Ruel Compuesto batok Jofel Barcoma (TKO 2), Reggie Empis batok Orlando Vitor (UD), Cebu-based Boholano Kevin Sumalinog batok Cerwin Genosas (KO 1), ug Zairus Esito batok John Paul Oyong (TKO 2). / EKA, ESL