Labandera nakuhaa’g P3M nga shabu, kita maoy gibuhi sa walo niya ka apo

Nasikop sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Guadalupe Police Station ang usa ka 57-anyos nga babaye nga giila isip high-value individual atol sa buy-bust sa Barangay Guadalupe, Cebu City, Martes sa gabii, Hunyo 23, 2026.
Ang nadakpan gitago sa alyas Igat, residente sa Sambag 4, Barangay Guadalupe.
Nahitabo ang operasyon mga alas-10:45 sa gabii diin nasakmit gikan sa suspek ang mga pakete sa gituoha’ng shabu nga adunay kinatibuk-ang gibug-aton nga 450 gramos ug gibanabana’ng kantidad nga P3,060,000 base sa standard drug price.
Ang tanang nakuhang ebidensya gidala na sa PNP Forensic Unit 7 alang sa chemical analysis.
Sumala sa kapulisan, nakadawat sila og impormasyon nga nalambigit sa pagbaligya og ilegal nga drugas ang suspek ug gituohang daghan kini og nahalin nga shabu matag semana.
Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran usab nga ang suspek nagtrabaho isip labandera ug maoy nag-atiman sa iyang walo ka mga apo nga gibilin kaniya sa iyang mga anak nga walay permanenteng trabaho.
Gawas sa ginagmayng kantidad nga tabang nga iyang madawat, giingong usa kini sa mga rason nganong nisud siya sa ilegal nga kalihukan.
Giandam na sa Guadalupe Police Station ang pagsaka og kaso batok kang Cantila tungod sa paglapas sa Section 5 (Sale of Illegal Drugs) ug Section 11 (Possession of Illegal Drugs), Article II sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB / JDG