Labandera wa na makadagkot kay nadakpan tungod sa shabu

Wa na makadagkot sa iyang namatay nga ginikanan sa miaging Kalag-kalag ang 51-anyos nga labandera human madakpan nga nagbitbit og shabu sa Barangay Poblacion, Pardo, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Miyerkules sa buntag, Oktubre 28, 2026.
Ang suspek nga giila sa alyas Marilou, minyo ug residente sa Barangay Basak, Pardo, gitanggong sa Inayawan Police Station samtang nag-atubang sa kasong paglapas sa balaod batok sa ilegal nga drugas.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, mipadayag si Marilou nga nagmahay siya sa iyang nabuhat, ilabina kay wala na niya madagkoti ang iyang Papa ug Mama atol sa Kalag-kalag. Gibutyag ni Marilou nga nagsugod siya sa paggamit og ilegal nga drugas dihang nangamatay ang iyang mga ginikanan ug tungod sa kasubo nga iyang nasinati.
Matod niya, usa ka higayon nasakpan siya sa iyang bana nga adunay dala nga aluminum foil.
Gisugdan niya ang paggamit og shabu human siya tudloi sa usa ka higala. Matod pa niya, mas paspas siyang mahuman sa pagpanglaba kon makasuyop og shabu.
Gibutyag usab ni Marilou nga mokita siya og P800 sa matag labada, apan P200 niini iyang gigahin aron ipalit og shabu. Gikan siya mipalit og duha ka pakete sa shabu sa Barangay Duljo-Fatima ug padulong na unta mosuyop dihang natagbuan niya ang tulo ka polis.
Naratol siya ug mibalik sa agi apan gitawag siya sa usa sa mga polis. Tungod sa kahadlok gilabay niya ang duha ka pakete sa shabu. Apan nakita kini sa mga polis hinungdan nga gipusasan. / GPL