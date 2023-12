Labella: Venue alang sa Sinulog gitrabaho na

Human nakadawat og daghang negatibong mga komentaryo sa publiko kalabot sa Sinulog Festival sayo ning tuiga sa South Road Properties (SRP), usa ka festival executive niingon nga gipangandaman nila pag-ayo ang Sinulog Sa Sugbo Philippines 2024 sa Enero.

Si Elmer “Jojo” Labella, executive director sa Sinulog Foundation Inc. (SFI), niingon sa Martes, Disyembre 5, 2023, nga nagsugod na ang pagtrabaho sa venue niadto pang Oktubre.

“Actually, what I can say this time is we are better prepared than last year, especially on what happened and what we experienced. We already identified the flaws as to the preparation and setup of the performance area,” matod niya atol sa news forum sa Martes, Disyembre 5, 2023.

Atol sa pagpahigayon sa kapistahan sa SRP sa unang higayon niadtong Enero, nitumaw ang mga reklamo sa mga partisipante sa ensayo bahin sa kakuwang sa landong panahon sa pag-uwan, wa maandam nga kasilyas, ug lapukon nga yuta.

Dugang pa, nagsugod na ang pagpangandam sa venue niadtong Enero.

Agi’g tubag, nakahukom si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga tangtangon ang tanang 10 ka contingents gikan sa Probinsiya sa Sugbo, lakip ang independente nga dakbayan sa Lapu-Lapu, gikan sa Sinulog Grand Parade ug Ritual Showdown niadtong Enero 15, 2023.

Adunay 12 lang sa unang 22 ka mga grupo nga nipasundayag sa culminating activity karong tuiga nga One Cebu Island Sinulog Festival 2023.

PAGPANGANDAM

Matod ni Labella nga niadto pang Oktubre ila nang gitutokan ang pagpangandam sa venue sa kapistahan sunod tuig, dugang pa niya nga gisugdan na nila ang pagpanindot sa mga dalan nga gamiton sa grand parade.

Matod niya nga mas taas pa ang rota sa grand parade ngadto na sa Pond A.

Sa miaging tuig gihimo ang street dancing competition sa main avenue sa SRP, diin magkita-kita ang mga contingents samtang nag-perform sa pikas lane sa dalan.

Sa pagkakaron, si Labella niingon nga nakabutang na sila og 19,000-seater nga bleachers nga ibutang alang sa mga tumatan-aw sa rota sa street dancing. Mas dako kini nga kapasidad gikan sa iyang 10,000 ka puwesto nga una niyang gianunsyo sa miaging buwan.

Niadtong Miyerkules, Nobiyembre 29, ang SFI nipaambit sa SunStar Cebu og kopya sa opisyal nga rota sa Sinulog Festival, nga adunay 4.1 kilometros ang gitas-on ug 20 metros ang gilapdon.

CEBU PROVINCE

Matod ni Labella nga malaumon siya sa partisipasyon ni Garcia ug sa Kapitolyo sa Probinsiya sa Sugbo sa umaabot nga Sinulog Festival sunod tuig.

Iyang gibutyag nga gitakdang makigtagbo si Garcia sa mga organizer sa festival, apan nagdumili siya sa pagbutyag sa petsa sa tigom.

Sa sayo pa, si Labella niingon na nga ang contingents gikan sa mga lungsod ug dakbayan sa Probinsiya sa Sugbo welcome kanunay nga mopasundayag sa Sinulog Festival, nga naghatag og bukas nga imbitasyon sa gobernador nga mosalmot sa maong kalihukan.

Iyang gikompirmar nga duna silay gipang apod-apod nga mga imbitasyon sa mga contingent atol sa Pasigarbo sa Sugbo nga gipahigayon sa dakbayan sa Carcar niadtong Agosto aron mopasundayag sa Sinulog Festival.

Sa buwag nga pakighinabi, giklaro ni Cebu City Tourism Officer Neil Odchigue nga walay panagbangi tali ni Rama ug Garcia.

Nipadayag siya og pagsalig nga aktibong mosalmot ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sinulog Festival sa sunod tuig.