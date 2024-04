Labhunon giduslitan

Usa ka 24 anyos nga lalaki niduslit sa nagtipun-og nga labhunon sulod sa iyang lawak sa balay sa Purok 3, Barangay Kamputhaw, dakbayan sa Sugbo, pasado alas 2 sa kaadlawon, Huwebes, Abril 18, 2024.

Ang suspek nga gipadakop ug gipriso sa Abellana Police Station sa Cebu City Police Office (CCPO) mao si Phillip Rodriguez Belda.

Matod ni Belda, duna siyay personal nga problema ug nisamot ang pagsipok sa iyang ulo dihang nakita ang nagtipun-og nga mga labhunon sa suok sa iyang kwarto ug iyang giduslitan.

Hinuon, wala makadako ang kayo tungod kay dali nga natinabangay ang iyang mga silingan nga nakakita aron mapawong apan nakan-an sa kayo ang kama sa iyang kwarto.

Matod ni Police Major Don Mark Alfred Leanza, hepe sa Abellana Police Station, nga human nisilaob ang mga labhunon nga gisunog sa suspek, nakamugna kini og kahadlok sa mga silingan.

“Nagtawag agad ng barangay and pinahuli ito together with our police sa barangay,” matod ni Leanza.

Ang mga tanod nga daling niresponde maoy nipusas kang Belda ug gidala sa Abellana Police Station ug gitakdang pasakaan og kasong unjust vexation.

Nangayo og pasaylo si Belda sa iyang nahimo sanglit resulta kini sa iyang kahubog ug sa iyang gihambin nga problema sa kinabuhi.

“Family problem to, Sir, maong nabuhat ko to. Mao ra to simple ra kaayo, family problem ra, side sa akong mama’g papa. Sayop ni akong gibuhat maong mangayo kog pasensya sa akong mga silingan,” matod ni Belda.

Nakasabot siya nga nasuko niya ang iyang mga silingan tungod sa kainit sa panahon nga dali ra masunog ang mga balay.

Nabalaka ang mga silingan sa suspek kay kon wala pa nila tabangi sa pagpawong, nasunog na ang tanang mga balay sa palibot nga daghang ginama sa light materials. /