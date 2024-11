Labing dako nga solar, battery storage facility sa kalibotan giinagurahan

Labing dako nga integrated solar ug battery storage facility sa kalibotan, ang Meralco Terra Solar Project, opisyal nga giinagurahan sa Dakbayan sa Gapan, Nueva Ecija niadtong Huwebes, Nobiyembre 21, 2024.

Ang solar project nga dunay gidak-on nga 3,500 ka ektarya sa tibuok Nueva Ecija ug Bulacan, gidesinyo sa paghatod sa 3,500 megawatts sa solar power ug 4,500 megawatt-hours nga battery storage ngadto sa Luzon grid sa tuig 2027.

Si Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., sa iyang pakigpulong atol sa kalihukan niingon nga sa higayon nga hingpit nang magamit sa tulo ka tuig, ang proyekto makapakunhod pag-ayo sa carbon emissions ug makatubag sa panginahanglan sa nasod sa pagbalhin ngadto sa malahutayong enerhiya.

“This project will energize over two million households and reduce carbon emissions by more than 4.3 million metric tons annually. To put that into perspective, it is equivalent of removing three million gasoline-powered cars from our roads—decisive action towards helping address global warming and climate change," matod ni Marcos.

Ang proyekto una nga magkonektar sa naglungtad nga 500-kilovolt (kV) Nagsaag-San Jose Transmission Line ug sa kadugayan mahiusa sa umaabot nga 500-kV Nagsaag-Marilao Transmission Line.

Ang Meralco Terra Solar Project gilauman nga moposisyon sa Pilipinas isip lider sa renewable energy, makamugna og kapin sa 10,000 ka trabaho ug makapadasig sa lokal nga ekonomiya.

Gihisgutan ni Marcos nga ang P200 bilyon nga pamuhunan nagpakita sa pagsalig sa mga stakeholders sa potensyal sa nasod ug ang pasalig niini sa usa ka lig-on nga suplay sa kuryente.

Sa sunod nga dekada, ang proyekto gipaabot nga ma­kamugna og mga P23 bilyunes nga pinansyal nga benepisyo.

“We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. Projects like Terra Solar bring us closer to that vision,” matod ni Marcos atol sa inagurasyon.

Lakip sa mga grupo o kompaniya nga nalambigit sa solar project mao ang Meralco, Terra Solar Philippines, Inc., Solar Philippines New Energy Corporation, ug MGen Renewable Energy Inc. / JGS /SunStar Philippines