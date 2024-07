Labing dako nga steel mill sa nasod, gibuksan

Ang Sugbo gikatakdang mahimo’ng nag-unang steel manufacturer sa nasod, ang Compostela Works, ang kinadak-ang steel mill sa nasod, adunay kapasidad nga 1 ka milyon ka tonelada matag tuig.

Gi-inagurahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang labing bag-ong steel mill sa SteelAsia Manufacturing Corporation (SAMC) sa Compostela, Cebu, niadtong Martes, Hulyo 9, 2024.

Kini nga kalambuan nahisubay sa pagprayoridad sa administrasyong Marcos sa pagpamuhunan sa steel industry, P5.7 bilyunes ang gipundohan sa SAMC sa Compostela gikan sa Development Bank of the Philippines (DBP) ug gitukod sa EEl isip general contractor, ang 10-megawatt energy requirement sa galingan gisuplay sa geothermal renewable energy gikan sa First Gen.

Gitubag sa proyekto ang global nga uso sa pag-decarbonize sa industriya sa asero pinaagi sa pag-recycle ug paggamit sa mga renewable energy input.

Ang galingan, nga gi-engineered sa Italyano nga kompaniya nga Danieli ug French firm nga Fives, makatubag sa rebar demands alang sa kritikal nga mga proyekto sa imprastraktura sama sa taytayan, dalan, tugpahanan, pantalan, flood control systems, ug residential construction sa mga rehiyon sa Visayas ug Mindanao.

Ang SteelAsia, usa ka 59-anyos, kompaniya nga bug-os nga gipanag-iya sa Pilipino, nabantog sa paghimo og rebar (pagpalig-on sa asero nga gigamit sa konstruksyon) ug nagtanyag sa downstream nga mga solusyon sama sa rebar detailing, cut-and-bend services, reinforcing mesh, ug rebar threading ug pagdugtong.

Pagkahuman sa pag-decommission sa orihinal nga mill sa Quezon City nga gitukod kaniadtong 1965, gipalapdan sa SteelAsia ang mga operasyon niini aron maapil ang mga galingan sa Meycauayan, Bulacan; Calaca, Batangas; Carcar, Cebu; Davao City; ug lungsod sa Villanueva, Misamis Oriental. / CAV