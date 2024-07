Labing minos 200 ka sako sa basura ang nahaw-as

Labin minos 200 ka mga sako sa basura ang nahabwa sa volunteers nga nangapil sa clean-up drive sa Sabado, Hulyo 13, 2024 sa Sitio Mahayahay, Brgy. Pasil, Siyudad sa Sugbo, wa pay usa ka buwan sukad kini giapil sa paglimpyo niadtong Hunyo 22, 2024.

Ang dapit maoy bukana sa Guadalupe River hinungdan nga magtipun-og ang mga basura nga gipanglabay sa mga lumolupyo nga namuyo sa daplin sa sapa.

Niadto lang Biyernes, miabot na og 5,000 ka sako sab ang nahaw-as nga basura.

Mga volunteer nagagikan sa Coastline Management Board, Sugbo Bike Lanes Board, Gubat sa Baha, Department of Engineering and Public Works (DEPW), international non-government organization “Zero Co”, Cebu City Ecopark, ug Department of Public Services (DPS).

Matod sa taho sa Cebu City News and Information, si Rex Ulila, CMB operations head, nibutyag nga nagpahigayon sila og survey sa maong dapit ug ilang nasuta nga labihan na sab kadaghan sa mga basura.

Ang dapit kanunay na gilimpyuhan apan ingon sa way hubashubas ang mga basura kay ang mga lumolupyo sa duol anha ra sab manglabay sa ilang hugaw.

Naa gani mga basura nga nangalubong na sa lapok tungod sa kadugay na niini.

“Instead of ilang ilabay didto sa klarong labayanan, naa nila gilabay diri sa atong kadagatan. Sa among nakita, panahon pani (basura) sa bagyong Odette unya napun-an lang kani. Ang atong mga basura gikan bukid dad-on diri at the same time ang mga basura pud sa namuyo diri duol ila pud gipanglabay. Nakita nato ganina naay mga sinako nga among nakit-an bag-o pa gyud gipanglabay,” kutlo sa gisulti ni Ulila sa samang taho.

Usa ka backhoe sa DEPW ang nitugsad sa dagat paingon sa nahabiling mga basura aron mao nay mokabkab niini kay dili na madala og mano-mano sa mga nang­limpyo.

Matod ni Ulila nga ang CMB padayon nga nagpahigayon sa pagpatawag og tigom sa mga opisyal sa mga barangay nga naa sa kabaybayunan aron makatabang sa ilang kampanya sa paglimpyo sa mga basura.

“Among tan-aw ani, ang disiplina gyud sa tawo. Mao na ang Coastline Management Board karon nag-conduct ta og mga education campaign sa kabatan-unan, kay we believe man gud ang mga bata, og silay makat-on, inigdako nila, mas matudllo nila sa uban at the same kaning mga edad-edaran nato magpang-ikog ba kay ang mga bata hinoon manglimpyo, ang sila hinoon tiguwang dili,” dugang ni Ulila. / REV