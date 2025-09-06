Labing unang AI learning cafe sa kalibutan naa sa Sugbo

Aron mas makahatag og kaalam kabahin sa artificial intelligence (AI), usa ka AI learning cafe ang gikatakda nga ilusad sa Sugbo.
Ang labing unang AI learning cafe sa tibuok kalibutan anaa mahimutang sa Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo.
Usa sa nagpaluyo sa Caf AI ang AI specialist ug prompt engineer nga si Vanj Padilla kinsa nagkanayon nga ang ilang cafe nagtanyag og mga kurso kabahin sa AI nga pwedeng magamit dili lang sa mga pribado nga indibidwal apan lakip na ang pribado nga mga negusyante ug sa gobyerno.
Dugang ni Padilla nga sa Sugbo lang anaa nay kapin 200 ka mga negosyo ang nihangop niining AI apan introduction palang kini.
“Yun yung tulong namin, na okay we wanted everyone to learn about it, kasi diba if you can remember in 1995 nobody taught us about the internet.
“Walang nagturo sa 'tin, even social media parang halos lahat tayo nag-self learn, nag-self educate.”
Gani nasuta nila nga kon adaption rate lang sa AI ngadto sa mga Cebuano anaa palang kini sa 17%.
Ang co-owner sa Caf AI nga si Dr. Gabriel Sembrano nagtuo nga anaay dako nga potensyal ang AI alang sa mga medical practioner.
Matod niya nga mas maminusan ang sayop, komplikasyon, ug implekasyon kon gamiton ang AI alang sa navigational nga aspeto sa mga ekipo nga gigamit sa mga tambalanan.
Hinuon, giangkon niini nga gamay pa kaayo nga mga tambalanan sa nasod ang migamit niining klase sa mga ekipo tungod usab sa kamahal niini.
Dugang ni Sembrano nga kinahanglan na nga itudlo sa mga tunghaan ang AI aron usab mahibalo na ang mga umaabot nga medical practitioner sa advantage niini.
Lakip sa courses nga ilang gitanyag ang Prompt 101, Prompt Mastery 1, Productivity shots with demo, Prompt & Play, AI for Everyday Work, AI for Small Biz, AI for Leaders, AI for LGUs, ug uban pa.
Lakip sa mga motudlo og AI sa Caf AI ang AI specialists, Promt Engineers, AI Builders, ug AI ethicist.
Ang Caf AI nga gikatakda nga ilusad karong Septiyembre 15, anaa mahimutang sa Enzuri Living Space sa Gervacio Quijada Street sa Guadalupe, bukas alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa tungang gabii. / HBL