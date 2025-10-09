Nagmalampuson ang labing unang Indigay Festival sa Barangay Agus, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Dominggo, Oktubre 5, 2025.
Ang maong selebrasyon agi og paghalad ni Datu Uminding nga nisentro sa pagkahiusa, kultura, ug talento sa nagkadaiyang mga performance sa lima ka contingents.
Si Regine Regidor sa Tribu Mali mao ang gikoronahan isip ang labing unang Dayang of the Agus Indigay Festival 2025 kinsa mao sab ang nakasungkit sa Best in Solo Performance.
Gisundan kini ni Wyha Ashley Bonghanoy sa Tapok sa Maisug Pero Cute sa Distrito Ambayla isip 1st runner-up ug ni Jade Rean Jimenez sa Pundok sa Nagkahiusang mga Mandirigmaay sa Agus Proper isip 2nd runner-up.
Miss Photogenic sab si Abegail Alburo sa Pundok sa Madasigong Mananayaw sa Distrito Singko samtang Best in Costume si Princess Pearl Magdadaro gikan sa Pundok Nagkahiusang Kabatan-unang Mananayawng Lig-on sa Distrito Dos.
Alang sa Ritual Showdown, ang Pundok sa Nagkahiusang mga Mandirigmaay sa Agus Proper mao ang Grand Champion ug Best in Costume.
Samtang 1st runner-up sab ang Pundok sa Madasigong Mananayaw sa Distrito Singko, 2nd runner-up ang
Tapok sa Maisug Pero Cute sa Distrito Ambayla.
Ang kalampusan sa maong kalihukan namihong posible tungod sa supporta ni Lapu-Lapu City Mayor Cindi King Chan ug Congressman Junard "Ahong" Chan. / TAMPO NI ARIEL BERDON