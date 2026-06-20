Labing una’ng mass wedding Pitogo, Consolacion gihimo

Upat ka magtiayon ang pormal nga nagpadayag sa ilang mga panaad sa usa ka mass wedding nga giorganisar sa Barangay Pitogo sa Consolacion, Sugbo, nga nagtimaan sa labing unang higayon nga gihimo kini nga inisyatiba sa maong barangay.
Ang maong kalihukan naghatag og kahigayonan sa mga magtiayon nga makadawat sa Sakramento sa Kaminyoon nga walay bisan usa ka dako nga nagasto.
Ang seremonyas, nga gipahigayon sa San Narciso Parish niadtong Huwebes, nagtapok sa mga bag-ong kasal, ilang mga pamilya, higala, opisyal sa barangay, ug mga lider sa munisipyo.
Ang selebrasyon nasubay sa tema nga, “Unity in Love Under God’s Blessing.”
Ang kalihukan gipangulohan ni Barangay Capt. Allen Claire Parado-Madjos, kinsa naghulagway sa mass wedding isip kabahin sa padayong mga paningkamot sa barangay nga palig-unon ang pundasyon sa mga pamilya ug matabangan ang mga magtiayon sa pagpormalisa sa ilang panaghiusa sa atubangan sa Dios ug sa balaod.
Suma ni Madjos, ang proyekto dako kaayo og kahulogan tungod kay kini ang unang higayon nga ang maong kalihukan naorganisar sa Barangay Pitogo ug natunong pa gyud kini sa iyang adlawng natawhan.
Matod niya, ang ideya nisantop sa iyang hunahuna atol sa iyang pagbisita sa mga purok ug sityo sa barangay, diin iyang namatikdan nga daghang mga magtiayon ang nagpuyo-puyo na sulod sa pipila ka tuig apan wala pa gihapon maminyo.
Giingon ni Madjos nga gusto niya nga maghimo og kahigayonan alang niini nga mga magtiayon nga makadawat sa Sakramento sa Kaminyoon ug masinati ang kalipay sa pormal nga pagkahimong bana ug asawa.
“I have always wanted to make this project happen because during my visits to different communities, I saw many couples who were living together but had not yet been married. I wanted them to receive the Sacrament of Marriage and experience the blessing that comes with it,” matod niya.
Dugang sa kapitan nga ang pagtabang sa mga residente sa pagtukod og mas lig-on nga pamilya mao ang usa sa iyang mga prayoridad isip usa ka lokal nga lider.
Matod niya, ang kaminyoon adunay importante nga papel sa pagmugna og lig-on nga mga panimalay ug pag-amoma og mga responsable nga komunidad. / ABC