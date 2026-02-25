Labogon DRRMO mipasiugda’g basic ropemanship training

Ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Office (BDRRMO) sa Labogon, Mandaue City nagpahigayon og basic ropemanship training (Refresher Course) niadtong Sabado, Pebrero 21, 2026.
Ang lecture gipahigayon sa barangay hall sa Labogon, samtang ang application sa mga nakat-unan sa mga nangapil nahitabo sulod sa Labogon National High School (LNHS) gymnasium.
Kini gitambungan sa di mominos 40 ka mga empleyado sa barangay, magtutudlo, ug students’-responders sa Labogon National High School.
Si Jose Blair Arciete, organizer sa training ug ang BDRRMC Focal Person nagkanayon nga ang katuyoan sa training aron mas mapalambo ang ilang mga kahanas sa rope handling, knot tying, pag-apply sa safety procedures ug ang husto nga pagamit atol sa mga rescue operations.
Si Mamerto Banilad Jr., usa ka Certified IRATA Level 2, ang nahimong speaker og trainer nga nagtudlo sa rope techniques sama sa rope handling ug knot-tying, standard rappelling ug loading and unloading sa mga gipang-rescue.
Si Khrishna Nicole M. Setenta, Grade 9 student-responder sa LNHS mapasalamaton sa kadagkuan sa Barangay Labogon nga gidumala ni Kapitan Helbert B. Nejana ug sa School Principal nga si Mrs. Erlinda F. Cuyos, tungod sa suporta nga ilang gihatag sa training.
Mapasalamaton sab si Christian B. Auman, ang School Disaster Risk Reduction Management Office (SDRRMO) Coordinator, sa LNHS tungod sa lig-on nga partnership sa school og sa barangay. Matod niya dako kining tabang aron mas daghan pang trainings ug skills ang makat-unan sa mga student responders labina nga daghang katalagman ang nasinati sa nanglabay nga panahon.
Ania ang mga contact number sa Labogon DRRMO: LANDLINE: (32) 261 – 6970/SMART: 0939 -311-7409/ GLOBE: 0927-724-4218. /