Labor group sa CV nangayo’g P700 mininum nga suholan

Niduso ang mga grupo sa mamumuo sa Central Visayas og P700 nga umento sa suholan alang sa Class B nga mga dapit ug P660 nga umento sa Class A nga mga dapit.
Atol sa usa ka public consultation niadtong Huwebes, Hunyo 25, 2026, gipadayag sa mga lider sa mga grupo sa mamumuo ngadto sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Central Visayas (RTWPB 7) nga gikinahanglan na gyud ang umento sa suholan nunot ning nagsaka nga presyo sa mga nag-unang palitunon ug serbisyo.
Ilang gidebate nga ang kasamtangang P540 nga adlaw-adlaw nga minimum wage sa Central Visayas dili na igo aron matubag ang nagkataas nga gasto sa pagkaon, pamilya, pletihan, krudo, ug uban pang nag-unang panginahanglanon.
“Aksyon ang gikinahanglan namo gikan sa RTWPB kay hinay kaayo ang RTWPB, hinay pa sa bao,” matod ni Jaime Paglinawan, ang tsirman sa AMA Sugbo-KMU.
Gisaysay ni Paglinawan nga ang dakong umento sa suholan dili lang makahatag og kaayohan sa mga mamumuo kon dili makatabang usab sa pagbuhi sa ekonomiya kay mas taas na ang kapabilidad nga makapalit ang mga tawo sa mga panginahanglanon sa matag adlaw.
Ang konsultasyon, nga gipahigayon sa ABC Building sa Dakbayan sa Sugbo, kabahin sa mandato sa RTWPB-7 sa pagtakda sa suholan.
Intensyon ning maong kalihukan mao ang pagpundok og impormasyon bahin sa dagan sa ekonomiya ug sa sentimento sa mga mamumuo, mga amo, ug uban pang stakeholders sa dili pa modesisyon sa posibleng pagsaka sa suholan.
Si Ariel Sarsaba, kinsa maoy tsirman sa Driver Solidarity Philippines Inc., nikuwestiyon sa proseso sa konsultasyon, dungan sa pag-ingon nga ang mga mamumuo, lakip na ang mga pump attendant sa mga gasolinahan, wala makadawat og umento sa suholan o igong mga benepisyo.
Si Eli San Fernando gikan sa Kamanggagawa Party-list nidebate nga ang P100 nga umento sa suholan dili igo aron matubag ang mga panginahanglanon sa mga mamumuo. / Gwenyth Borgonia ug Sheryn Mae Sinoy, mga intern sa UV