Labor group wala magdahom nga matuman ang P150 wage increase

Bisan sa public hearing, ang wage order dili makasagubang sa panginahanglan sa mga hagit sa pinansyal nga giatubang sa mga mamumuo sa karon nga pagtaas sa inflation.

Samtang nag-atubang ang mga mamumuo sa kanunay nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton ug serbisyo, gikinahanglan ang usbaw sa suholan aron madugangan ang gahom sa pagpalit sa mamumuo, lakip na ang panginahanglan alang sa labing menos P150 nga usbaw sa suholan, matod ni Jaime Paglinawan nga SunStar Cebu pinaagi sa usa ka text interview sa Lunes, Septiyembre 9, 2024.

"Una wala ma expect nga mahatag ang gipangayo nga P150 wage increase dinhi sa Central Visayas gawas if naay increase gamay o daw mumho," matod ni Paglinawan.

Gitataw ni Paglinawan nga atol sa final hearing sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB sa Central Visayas nga gipahigayon sa Cebu City niadtong Miyerkules, Septiyembre 4, ang employer-dominated board lagmit mopabor sa gamay nga usbaw sa suholan tungod kay kini naglangkob sa mga representante gikan sa National Economic and Development Authority (Neda), Department of Trade and Industry (DTI), duha ka employer organizations, ug Department of Labor and Employment (Dole) samtang duha lang ka labor unions ang miyembro.

“This is our perspective, which is why, despite the RTWPB7 assurance to make a decision this September, it is possible that it will be lower than the P35 wage increase in the National Capital Region,” dugang ni Paglinawan. / CDF