Labor grps. sa Sugbo nanawagan P1,200 national minimum wage

Nanawagan ang usa ka grupo sa mga mamumuo niadtong Martes, Abril 28, 2026, og usbaw sa suholan atol sa usa ka protesta sa gawas sa buhatan sa Department of Labor and Employment (Dole) 7.
Ang Alyansa sa mga Mamumuo sa Sugbo-Kilusang Mayo Uno (AMA Sugbo-KMU), uban sa uban pang grupo sa mga mamumuo sa Sugbo, niduso sa dinalian nga pagpatuman sa P1,200 nga national minimum wage, tungod sa sige og saka nga presyo sa mga palaliton.
Sumala ni AMA Sugbo-KMU Secretary General Howell Villacrucis, ang kasamtangang suholan sa Sugbo dili na igo aron matubag ang panginahanglanon sa mga trabahante, ilabi na sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton nga dala sa mas mahal nga lana.
Nanawagan sab si Villacrucis sa pagbasura sa mga polisiya nga nakaapekto sa presyo sa lana ug mga palaliton, lakip na ang Oil Deregulation Law, value-added tax (VAT), ug excise taxes, nga sumala pa niya nakatampo sa pagsaka sa gasto sa panginabuhi.
Gawas sa suholan, gipadangat sab sa grupo ang uban pa nga mga kabalaka, lakip ang pagsupak sa nagpadayong mga military exercise ug mga isyu sa foreign policy nga matod pa nila dunay epekto sa kaayuhan sa mga mamumuo.
Giawhag sa AMA Sugbo-KMU ang mga mamumuo nga magkahiusa ug moapil sa mga lihok-protesta sa Labor Day aron iduso ang mas taas nga suholan, kasegurohan sa trabaho, ug mas maayong kondisyon sa pagpanarbaho. / CDF